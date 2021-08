Gravina: “Sostenere concretamente il settore sportivo vuol dire aiutare l’Italia ad essere più sana, più forte e più felice”

Il presidente della FIGC Gabriela Gravina, in una lettera inviata al Corriere dello Sport, esalta la splendida estate sportiva dell’Italia.

“In questa fantastica estate non smettiamo mai di esultare. È l’estate della rinascita, dell’orgoglio e della bellezza italiana. L’intero Paese plaudo allo sport come non vai mai fatto prima e finalmente l’emozione diffusa si sostituisce all’insicurezza e alla sofferenza. L’accoppiata Europeo di calcio e Olimpiadi di Tokyo ci racconta in maniera inequivocabile cosa è capace di fare il nostro mondo sia in termini di partecipazione e di coesione sociale sia sotto il profilo economico, come volano per la ripresa.

La pandemia da Covid-19 ha reso, incidentalmente, tutto più epico. E allora il grido “Forza Azzurri” continua a riecheggiare in angolo d’Italia: un Paese che si specchia nello sport riconoscendo la sua immagine migliore.

Con questo spirito colgo l’occasione per salutare i colleghi presidenti federali e tutti i loro staff che in questi giorni stanno soffrendo e gioendo come abbiamo fatto in FIGC nei mesi di giugno e luglio.

Perché quando parlo di sport intendo tutto lo sport, senza alcuna distinzione, come il tifo che ci unisce. Quello degli atleti olimpici che hanno sostenuto la Nazionale di Mancini a Uefa Euro 2020 e quello del c.t. azzurro e di tutti i nostri calciatori, che stanno supportando l’intera delegazione tricolore in Giappone.

Un abbraccio virtuale diventato reale grazie anche alle iniziative del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio dei ministro Mario Draghi quando hanno voluto riconoscere al calcio con la sua nazionale, al tennis Matteo Berrettini e all’atletica con i miglior Under23 con un tributo pubblico e molto apprezzato al Quirinale e a Palazzo Chigi.

La cifra che unisce tutte le discipline è rappresentata dai valori quali il sacrificio e il rispetto dell’avversario, dal desiderio di volersi superare attraverso l’allenamento costante, dal sentirsi squadra quindi Paese.

Un insegnamento prezioso che lo sport ha trasformato in uno splendido messaggio di speranza per gli italiani e di fiducia nelle istituzioni.

Sostenere concretamente il settore sportivo vuol dire aiutare l’Italia ad essere più sana, più forte e più felice.

Uniamoci sempre di più per continuare a esultare”.

