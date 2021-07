Gravina: “Spero che la grande bellezza della Nazionale sia fonte d’ispirazione per la rinascita del calcio italiano”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’incontro della Nazionale al Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella.

“Per noi è un onore essere ricevuti qui al Quirinale così come aver condiviso con il Presidente Mattarella le grandi emozioni di ieri di una gara sofferta che ci ha consentito di alzare al cielo un trofeo europeo dopo 53 anni dal primo successo.

Sono convinto che il Presidente in questa occasione abbia potuto toccare con mano la forza di questa squadra che è simbolo di un Paese sicuramente ferito ma unito e caratterizzato da una gran voglia di ripresa.

Come sta accadendo per l’intero Paese anche la nostra Nazionale si sta riprendendo e questo è grazie al ct Mancini che ha creato una squadra che non si è mai snaturata. Spero che la grande bellezza mostrata dalla Nazionale sia fonte d’ispirazione per la rinascita del calcio italiano.

Questa squadra è espressione di tutti. Lotta, si esalta e si sacrifica e soprattutto comunica un senso di appartenenza al Paese di cui andare fieri.

Oggi grazie agli Azzurri siamo ancora più felici di essere italiani.”

