Gravina sulla multiproprietà: “Lavoriamo per risolvere la situazione”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto sulle multiproprietà, a domanda diretta del giornalista Italo Cucci.

A seguire le parole del presidente Gravina sul futuro del calcio italiano:

“Lavoriamo per risolvere la situazione, Luigi (De Laurentiis, figlio di Aurelio, ndr) lo sa benissimo. Quando c’è il buon senso si trova sempre la strada giusta ma purtroppo ci sono delle norme severissime a livello internazionale. Abbiamo vissuto un anno fa un’esperienza drammatica per il calcio italiano, un’esperienza che non vogliamo più rivivere (quella della Salernitana, ndr).

Ci sono delle norme statutarie che vanno rispettate, però sappiamo che ci sono degli interessi che vanno altrettanto rispettati. Come detto, stiamo cercando con Aurelio e Luigi di mettere insieme e ottemperare correttamente gli interessi del calcio e di imprenditori che hanno fatto grandi sacrifici per mettere in piedi grandi realtà come Bari e Napoli.

Sarebbe bello che tutte le proprietà della A, della B, della C fossero italiane. In B, però, già in dodici sono straniere. Ogni città rappresenta nel mondo una bellezza unica, sotto ogni punto di vista, a partire da quello culturale e turistico. Credo che oggi bisogna cercare e sperare, con grandissime risorse, di mantenere la storia di quei team.”

A riportarle è il Corriere dello Sport.

