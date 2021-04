Gravina: “Superlega? Nessun processo. Non si sanziona un’idea”

Così Gabriele Gravina alla presentazione delle iniziative che accompagneranno le partite dell’Europeo di calcio a Roma.

“Nessun processo, nessuna sanzione. Non si sanziona un’idea. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva”. Il presidente federale, che ha ricevuto i complimenti per il pieno di consensi a livello Uefa nelle elezioni per i membri dell’esecutivo, non vuole parlare di “ribelli”.

“Noi abbiamo difeso strenuamente regole e valori del calcio ma c’è una sorta di alert che ci deve far riflettere e io lo farò come dirigente assumendomi tutte le responsabilità”. Ma di fronte all’ondata di debiti che sarebbe stata alla base del lancio della Superlega, come può reagire il calcio? “Viviamo nell’economia di mercato e ragionando di economia aziendale è un errore strategico quello che è stato commesso perché è vero che in queste situazioni bisogna migliorare i ricavi ma bisogna farlo tenendo i conti sotto controllo”. Gravina torna ancora sulle regole. “Credo che ci siano alcuni passaggi regolamentari che non si conoscono a sufficienza. Il mondo dello sport ha una piramide al cui vertice c’è il Cio, poi Fifa, Uefa, Coni, Federazione, Lega e società. Le regole vanno rispettate, non puoi stare all’interno del mondo del calcio se non lo fai”. Una presa di posizione condivisa dal presidente del Coni Giovanni Malagò: “O fai una cosa privata, o se stai dentro un sistema devi accettarne le regole”.

