Gravina: “Superlega? Risposta sbagliata ad un problema reale”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La nostra posizione non cambia: è la risposta sbagliata a un problema reale. In questo momento si sente un gran bisogno di unità e non di ulteriori divisioni”.

Spareggi Mondiali

“La posta in palio è altissima e sappiamo che il percorso è ricco di insidie. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli. Però ho fiducia. Non posso pensare che la Nazionale capace di arrivare sul tetto d’Europa abbia smarrito il senso dell’essere squadra. Mancini, con il nostro aiuto, sarà bravo a centrare un’altra impresa. Chiedo entusiasmo e positività. Così ci vedremo tutti in Qatar”.

Guerra in Ucraina

La FIGC è disposta, oltre che a collaborare per l’accoglienza dei rifugiati di guerra, a ospitare le gare del campionato ucraino. Il numero uno della Federcalcio si è detto “al lavoro per ulteriori iniziative”, dopo la decisione di posticipare di cinque minuti tutte le gare nell’immediatezza dell’esplosione del conflitto. Gravina ha inoltre definito “una scelta etica” quella della UEFA, di cui è vicepresidente, di rinunciare allo sponsor Gazprom.

