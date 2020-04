Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’ANSA ed ha parlato della ripresa del calcio italiano.

“Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico”

