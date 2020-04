Graziani: “Al Napoli consiglio Ibrahimovic: con lui ci sarebbe una grande crescita”

L’ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare della possibile ripresa della Serie A e consigliare Zlatan Ibrahimovic al Napoli.

“Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Ad oggi per me il campionato non riprende. Se poi si vedrà un po’ di luce e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo”.

Ibrahimovic? Lo prenderei di corsa. Ci sono giocatori che hanno un’età avanzata ma hanno integrità fisica. Muscolarmente ha 32-33 anni, perché si cura, sta attento all’alimentazione. Se dai via Milik e porti Ibra al Napoli, hai una crescita straordinaria, anche per quanto riguarda chi gli sta intorno”.

