Graziani: “Campionato anomalo, può essere l’anno del Napoli. Maradona era una persona splendida”

Ciccio Graziani, ex attaccante, tra le altre, di Torino e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il campione del mondo nel 1982 ha parlato della lotta Scudetto, che sarà, a suo modo di vedere, particolarmente incerta: “Questo campionato sarà parecchio incerto e un contesto simile potrebbe rivelarsi favorevole per il Napoli: gli azzurri, infatti, pur mancando ancora di una certa continuità nel gioco e nei risultati, con la giusta convinzione potranno dire la loro in chiave Scudetto, potrebbe essere l’anno giusto”. Poi, una chiosa finale su Diego Armando Maradona: “Diego era un ragazzo veramente splendido, che si è sempre prodigato per il bene degli altri”.

Comments

comments