Graziani: “Non facciamo funerali al Napoli, è in linea con tutti gli obiettivi”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Canale 8 del momento che sta attraversando il Napoli.

“Non capisco cosa si chieda a Gattuso. L’allenatore deve essere bravo a gestire il gruppo, anche la piazza, ma non è l’artefice o il colpevole dei risultati. Con gli obiettivi di partenza cosa si pretende da Gattuso? E’ in linea col quarto posto. Poi si gioca ogni 3 giorni, bisogna trovare alternative e ruotare, non è così semplice come si crede ed il Napoli c’è e non bisogna fargli il funerale già oggi. Solo con lo Spezia in casa mi aspettavo il risultato, pensate la classifica solo con quei 3 punti. Ma io non vedo nessuna giocare bene, la Juve l’avrò visto 2-3 volte, ha pareggiato col Crotone ed il Benevento. Atalanta? Si scende in campo per vincere, ma è tosta per tutti. Arresi? No! Anche il Milan non ha creato pericoli, mica s’è arreso, è stata più forte l’Atalanta””.

