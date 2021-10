Graziani: “Osimhen è una gazzella, non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile”

A ‘Il Mattino’ è stato intervistato Ciccio Graziani, ex calciatore che nel 1982 fu l’attaccante della Nazionale dei Bearzot campione del mondo sotto il cielo di Madrid.

Di seguito le sue parole al quotidiano:

“Osimhen. Come lo definirebbe?

Per come gioca: una gazzella, perché quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile.

In questo momento nella squadra di Spalletti gli unici intoccabili sono lui e Koulibaly. Tutti gli altri possono essere sostituiti e possono saltare una partita, mentre loro due no. Victor ha rapidità e intuito, è fortissimo nello spazio ed e un punto di riferimento costante per i compagni. Certo, se trova una squadra che gli chiude lo spazio fa più fatica, ma in Italia non c’è un attaccante che incida più di lui, ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno scudetto o almeno la classifica dei marcatori di serie A.

In cosa può migliorare?

Nel gioco aereo. Per essere un attaccante di livello superiore deve migliorare nel colpo di testa in area di rigore.

Spalletti a Napoli?

Luciano sta facendo cose incredibili a Napoli, ma non buttiamo il lavoro importante che ha fatto Gattuso. Anche con lui la squadra ha avuto un’anima. Nella prima parte dello scorso campionato ha avuto troppi infortuni per poter essere giudicata lucidamente. Poi, quando ha avuto tutti gli uomini, ha fatto tanti punti e ha sfiorato la Champions. Peccato per quel pareggio contro il Verona che ha vanificato tutto.”

