Graziano Cesari e la moviola di Napoli-Inter a Mediaset: “Non sono d’accordo sull’espulsione di Simeone”

Graziano Cesari: “Il mio voto per l’arbitro Rapuano è 4. Non è stato all’altezza di questa finale”

“Rapuano ha cambiato metro nel secondo tempo. Il primo fallo di Simeone non è da giallo, non è un’azione potenzialmente pericolosa. Si tratta di un intervento normale. Sul secondo giallo Rapuano non tira subito fuori il cartellino, lo richiama Di Bello. Rapuano non ha neanche capito che si trattava di Simeone, ammonito 5 minuti prima. Una gestione dei cartellini che non mi è piaciuta. Gli do un 4 per tutta la gestione del match”.

