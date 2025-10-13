Guai per la Juventus

Un serio problema in più da affrontare per Tudor e che priva la Juventus di un calciatore fondamentale.
Lesione al menisco del ginocchio sinistro per Bremer
Lesione al menisco del ginocchio sinistro per Bremer
Napoli: Tra campionato e Champions 7 partite in 3 settimana
Napoli: Oggi la ripresa degli allenamenti. Il punto sugli indisponibili.
Il senso della vita secondo Rasmus Hojlund
Spinazzola:”Conte mi ha rigenerato”
Spalletti ed il suo legame con Napoli e il Napoli.
Spalletti:”Con Acerbi non è andata come si racconta. Di Lorenzo un top. L’Italia andrà ai mondiali”.
Spinazzola lascia il segno anche in Nazionale.
L’Italia supera l’Estonia a Tallin. Con Israele sarà match determinante per i playoff
Billy Gilmour: “McTominay? sono sicuro che tornerà forte come sempre”
I convocati di Gattuso per Estonia-Italia, Meret, quarto portiere, in tribuna