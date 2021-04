Guardiola contro Uefa e FIFA sui calendari fitti: “Stanno distruggendo i calciatori”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida contro il Borussia di Champions League attacca Uefa e Fifa.

Guardiola ci è andato giù con parole pesanti contro Uefa e Fifa, sottolineando che i calendari così fitti stanno distruggendo i calciatori. Queste le parole riprese da Sky Sport:

“È troppo, stanno uccidendo i calciatori. Sono esseri umani, non macchine. So che alcuni dei miei giocatori sono tristi perché vorrebbero giocarle tutte ma non è possibile. Se vuoi lottare su tutti i fronti, in quella che è la stagione più breve della storia, devi fare delle rotazioni. I calciatori hanno bisogno di riposo, Uefa e Fifa li stanno uccidendo, da quando abbiamo iniziato la stagione non abbiamo mai avuto una settimana di stop.”

Poi prosegue parlando della partita contro il Borussia Dortmund:

“Tutti in questo club e negli altri club vogliono arrivare il più lontano possibile. Un conto è quello che vuoi, un altro è farlo vedere in campo e battere gli avversari, come abbiamo fatto tante volte in tutte le competizioni. Voglio essere onesto: ho preparato la partita come quella precedente, quella ancora prima e quelle ancora prima negli ultimi mesi.”

fonte: skysport.it

