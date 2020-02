Guardiola sulla possibile sanzione Uefa al City: “Presenteremo l’appello”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della possibile sanzione Uefa al club inglese.

L’allenatore ha fatto presente di essere orgoglio di quello che si sta facendo ed il fatto che non è ancora detta l’ultima parola. Di seguito le parole riportate dal portale Ansa:

“Non possiamo cambiare la testa delle persone, né quello che pensano, però so come lavora il club e sono orgoglioso di quello che facciamo tutti assieme. Abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno, senza l’aiuto di qualcuno. Adesso presenteremo l’appello e vedremo che va a finire, di certo non è ancora detto l’ultima parola.“

Comments

comments