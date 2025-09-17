Guardiola:”Non vedo l’ora di ritrovare De Bruyne. Conte un top coach”.

Guardiola a poche ore dall’inizio della partita, ha parlato in conferenza stampa

Antonio Conte

“Un top-manager, lui lo stampino lo ha messo ovunque, non mi sorprende. Dà una visione unica alle proprie squadre”.

“De Bruyne?

Non vedo l’ora di vederlo dopo la partita ed è bello rivederlo qui”ha detto Guardiola. “I giocatori di quel livello si adattano così rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo”.

Mc Tominay

“Non sono sorpreso, ha un’ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello”.

Guardiola ha concluso.

“Il Napoli è una squadra molto forte.

Il calendario? La nostra priorità è sempre la prossima partita, com’è sempre stato da quando io sono arrivato qua

Comments

comments