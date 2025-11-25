Champions League

Gutierrez out, al suo posto Olivera

Napoli-Qarabag: out Gutierrez

A poche ore dalla gara del Maradona di Champions League, Gutierrez si è infortunato alla caviglia e dovrà saltare sia il Qarabag, sia molto probabilmente la Roma in campionato, nel prossimo turno.

