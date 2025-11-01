Gutierrez:”Bisogna farsi sempre trovare pronti. In Champions dobbiamo vincere”.

GUTIERREZ A CRC POST NAPOLI-COMO: «Importante non perdere! La mia prestazione? Bisogna essere sempre pronti per aiutare la squadra: cerco di dare il massimo. Martedì sarà importante scendere in campo per i tre punti e vincere!»

Al termine di Napoli-Inter è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC Miguel Gutierrez.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo provato a segnare e a sbloccare la partita, ma alla fine quando non riesci a vincere è importante quantomeno non perdere. Bisogna comunque apprezzare la prestazione e provare a fare meglio nella prossima partita.

Conosco un sacco di giocatori del Como: hanno molte qualità e giocano bene. Penso che stiano facendo una grande stagione e mi congratulo con loro per quello che stanno facendo.

La mia prestazione? Penso che bisogna essere sempre preparati per aiutare la squadra. Io cerco sempre di dare il meglio di me quando l’allenatore mi chiede di farlo per aiutare i miei compagni come posso.

Martedì contro l’Eintracht sarà una partita che dobbiamo andare a vincere fin dall’inizio, scendendo in campo per i tre punti. Abbiamo perso due partite in Champions League e credo che sia importante trovare la vittoria per lottare in questa competizione e passare la turno successivo».

Comments

comments