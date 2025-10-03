Gutierrez:”Che emozione la Champions a Napoli. Lavorare con Conte un privilegio”

GUTIERREZ IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: «Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio come a Napoli, mi trovo bene qui. Lavorare con Conte è un privilegio per me. Vi dico che giocatore è Miguel Gutierrez! Esordio a Milano? Sono contento della prestazione»

Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

Di seguito le sue parole:

«Sono molto contento per questo inizio: la squadra, il tifo e tutta la città mi hanno accolto molto bene e ho molta voglia di giocare e di vivere questa avventura. Esordio a Milano? Era molto tempo che non giocavo una partita, erano passati 5 mesi: ho trascorso un mese qui ed è stato un mese molto duro di allenamento, ma penso che alla fine abbia dato i suoi frutti. Mentalmente ero concentrato e pronto e fisicamente mi ero preparato bene: è stato un buon debutto, anche se mi dispiace per il risultato.

Per essere stata la mia prima partita dopo 5 mesi, penso sia stata positiva, soprattutto per aver giocato 90 minuti senza alcun tipo di fastidio.

Il giorno della partita di Champions ho visto le persone, lo stadio ed ho capito come si vive qui un giorno di Champions League.

La verità è che è incredibile, è un qualcosa che non ho mai visto prima. La partita è stata impegnativa contro una grande rivale: abbiamo svolto una partita di personalità da parte di tutta la squadra. Sono contento per i tre punti, lo Sporting è una squadra con giocatori di grande qualità, ma noi siamo stati molto bravi. Abbiamo lavorato come una vera squadra, tutti insieme: questa è la chiave per raggiungere i risultati.

Lo spogliatoio è spettacolare, le persone qui mi hanno accolto fin da subito. È come una famiglia e questo è molto importante per un giocatore che arriva da fuori.

Lavorare con Conte ed il suo staff è un privilegio per me:

hanno vinto tanto. È una grande sfida per me: questo allenatore può aiutarmi a migliorare molto sugli aspetti tecnici e tattici.

Che giocatore è Gutierrez?

Un giocatore a cui piace molto il gioco offensivo, sono dinamico.

Mi piace giocare all’interno del campo, ma anche all’esterno: mi adatto molto alle situazioni e a ciò che mi chiede il mister di fare.

Penso che sarà impegnativo lavorare qui, perché sono in una squadra di alto livello, ma ho una grande sfida davanti a me e sono pronto a crescere.

Giocare entrando nel campo?

Lo facevo già al Girona, l’ho fatto per 3 anni. Non è niente di nuovo per me, mi piace farlo.

Spero anche di fare qualche gol, ma la cosa più importante per me è aiutare la squadra ed essere a disposizione di tutti.

Che musica ascolto?

Dipende dal momento della giornata. Prima di una partita ascolto musica più intensa, ritmata e che possa darmi la carica giusta. Se invece sono a casa a rilassarmi, metto musica più tranquilla.

Mi trovo molto bene qui a Napoli. I primi giorni sono stati un po’ difficili, perché è la mia prima esperienza fuori dalla Spagna.

Ma le persone qui sono molto affettuose, non mi manca nulla e penso che sia molto importante.

Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio in questo modo: le persone qui vivono per questo sport. Questo aspetto mi motiva molto».

