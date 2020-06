Hakimi, l’agente: “Fu vicino al Napoli. Tornerà a Madrid, ma in futuro si vedrà”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito.



Il laterale marocchino, di proprietà del Real Madrid, si sta mettendo in luce con la maglia del Borussia Dortmund: “Parlai di lui con il direttore sportivo Giuntoli, ma si pensò che un ragazzo così giovane, in una grande squadra come il Napoli, potesse subire la pressione. Poi ha fatto due anni strepitosi al Borussia Dortmund. Ora tornerà al Real Madrid. Il Napoli è una grande squadra. Hakimi può giocare al Real o in un’altra squadra europea, ma adesso deve pensare a fare bene al Borussia per poi tornare a Madrid, dopodiché si parlerà del futuro”.

Comments

comments