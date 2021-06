Marek Hamsik, capitano della Slovacchia ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Svezia per 1-0.

“C’è un po’ di delusione perché se non avessimo concesso il rigore sarebbe finita in pareggio e sarebbe stato un punto d’oro. Ora dobbiamo credere nel passaggio del turno anche se affronteremo una delle realtà più importanti d’Europa come la Spagna. L’Italia? La guardo con affetto in questo Europeo, sta facendo benissimo”.

