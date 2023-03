Hamsik: “Il Napoli sta disputando un campionato straordinario”

L’ex centrocampista del Napoli, oggi al Trabzonspor, Marek Hamsik, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Napoli Magazine e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Il Napoli sta disputando un campionato straordinario. Stanno lavorando molto bene, affrontando un impegno alla volta con la mentalità giusta per vincere contro qualsiasi avversario.

Napoli-Milan? Sono partite che si caricano da sole. Sia in campionato che nella doppia sfida Champions la concentrazione sarà al massimo.

Il gruppo e’ molto unito, si vede. C’e’ grande attenzione e cura dei dettagli. Spalletti, sotto questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro.

Kim? Sapevo che fosse forte, ma va detto che è stato bravo a capire subito il calcio italiano. E’ veramente straordinario quando parte in velocità per anticipare gli avversari. Il capitanoDi Lorenzo e’ una certezza, ma anche Mario Rui e Rrahmani stanno garantendo un contributo notevole.

Lobotka? E’ il faro del centrocampo. Conoscevo le sue potenzialità, è cresciuto tantissimo e sono contento che abbia rinnovato il contratto con il Napoli. Non sbaglia mai un passaggio, è sempre pronto a fare pressing e apre il gioco per la fase offensiva.

La città è in festa? Sono contento per la gente di Napoli, per la società, il presidente, il mister e i ragazzi. E’ una soddisfazione che meritano tutti. Ma sono anche convinto che questo Napoli possa regalare grandi soddisfazioni pure in Champions.

Napoli e’ dentro me, appena possibile ci torno, la sento sempre come casa mia. Tanti posti magici che restano nel mio cuore, e in quello della mia famiglia”.

