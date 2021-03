Hamsik, l’agente: “Marek di nuovo al Napoli? Mai dire mai”

L’agente di Hamsik, Martin Petras, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss KIss Napoli.

“Marek ha scelto il Goteborg anche perché vuole prepararsi al meglio per gli Europei. La Svezia era uno dei mercati ancora aperti e poi il Göteborg è un club storico. Quest’estate, dopo gli Europei, valuteremo il da farsi. Se dovesse tornare in Serie A, lui giocherebbe solo per il Napoli. In conferenza ha detto ‘mai dire mai’ perché dopo l’Europeo sarà libero. In Italia però vuole giocare solo per gli azzurri. Può dare ancora tanto a questo sport”.