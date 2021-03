Hamsik, l’agente: “Ritorno a Napoli? Tutto è possibile. L’estate sarà lunga”

Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di un possibile ritorno dell’ex capitano del Napoli.

“Hamsik contento di tornare in Europa? Molto felice, la scelta è stata presa per il fatto che per continuare a giocare al Dalian avrebbe dovuto sostenere più quarantene che partite e i viaggi sarebbero stati lunghissimi dopo la Nazionale. La soluzione migliore per avere continuità era tornare in Europa.

Eventuale ritorno a Napoli? Tutto è possibile, in questo momento ovviamente stiamo cominciando una nuova avventura e siamo concentrati su di essa. L’estate sarà lunga…Tutto è possibile.

Goteborg? Ci è andato soprattutto per prepararsi per gli Europei. Ha dimostrato di avere grande stima di lui, era importante firmare per un club che gli desse continuità. Il contratto di Marek scadrà il 30 agosto.

Se ho mai parlato con De Laurentiis dopo l’addio al Napoli? Soltanto una volta quando Hamsik venne a Napoli per guardare una partita contro il Genk in Champions League. C’è comunque un buon rapporto, va tutto bene. Se abbiamo parlato del ritorno di Hamsik? Non ne abbiamo parlato.

Al Napoli manca Hamsik? Sicuramente, lui è stato lì 11 anni ed era una istituzione per questo club. Ma è reciproco: gli mancano il Napoli e la città, rappresenta per lui una seconda casa. Magari un giorno tornerà”.

