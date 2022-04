Hamsik, l’agente: “Ritorno di Marek a Napoli da dirigente? Serve volontà comune, ma ogni tanto sente Giuntoli”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, centrocampista del Trabzonspor ed ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il procuratore ha parlato di un possibile ritorno del suo assistito a Napoli in vesti dirigenziali, oltre a dire la sua sull’ottima stagione di un altro slovacco, Stanislav Lobotka, arrivato in azzurro su consiglio dello stesso Hamsik: “Conosciamo il giocatore, ma Spalletti ha molti meriti nella sua valorizzazione, non a caso lo voleva già ai tempi dell’Inter. Non può fare la mezzala in un centrocampo a tre ma può certamente giocare in una mediana a due. Hamsik dirigente del Napoli? Spero innanzitutto che a breve possa festeggiare due Scudetti: quello del Napoli e quello del Trabzonspor. Sulla questione dirigenziale dipende dalla volontà di Marek e del presidente De Laurentiis. Ne discuteranno, ogni tanto Marek sente Giuntoli ma per trovare un accordo servono entrambe le parti”.

