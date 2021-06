Hamsik: “Napoli-Verona? Non so cosa sia sucesso, è stato un danno”.

Hamsik parlando al quotidiano spagnolo AS esprime la sua delusione per la sconfitta avuta del Napoli contro il Verona.

Durante l’intervista avuta con AS l’ex capitano del Napoli ripercorre la sconfitta con il Verona e il mancato accesso alla Champions League. Hamsik durante il suo intervento ha detto:

“Verona? Non me l’aspettavo affatto. Venivano da un finale di stagione spettacolare, hanno vinto tutte le partite tranne la più importante. Hanno perso la Champions League e questo è stato un danno. Non so cosa sia successo, ma non hanno saputo giocare come nelle partite precedenti. Forse per la pressione e la posta in palio”.

