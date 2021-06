Hamsik: “Sto bene, il polpaccio non crea problemi. In Svezia tre mesi bellissimi”

L’ex Capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato alla vigilia dell’importante sfida tra Slovacchia e Svezia agli Europei.

“Ho passato tre mesi fantastici in Svezia. Ho avuto modo di impararne la cultura ma non posso dire altrettanto dal punto di vista tattico. La Svezia è un avversario tosto, molto preparato fisicamente e ci renderà la vita molto difficile”.

“Sto bene e il polpaccio non mi dà problemi. Abbiamo a disposizione ancora un giorno per recuperare e per essere pronti al 100%. Abbiamo avuto comunque tempo per riposarci, ora dobbiamo solo affrontare la gara con la giusta mentalità”.

