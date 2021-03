Handanovic inconsapevolmente conferma le teorie di Gattuso che in troppi non vogliono capire

Nel post partita della gara vinta con l’Atalanta, Samir Handanovic ha raccontato i segreti che hanno portato l’Inter ad essere in testa alla classifica.

Il portiere sloveno ha confermato come la settimana tipo e l’uscita dalle coppe abbia permesso ai nerazzurri di concentrarsi solo sul campionato, di correggere i vari errori e di evitare stress psicofisici.

Handanovic ha inconsapevolmente confermato la tesi sostenuta da tempo da Rino Gattuso che ha da sempre sottolineato come l’impossibilità di allenarsi, oltre alle assenze, causi dei problemi soprattutto in una stagione come questa.

Comments

comments