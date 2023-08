Harroui, l’agente: “Contentissimo per aver segnato il primo gol del campionato. Sul Napoli…”

A Radio CRC è intervenuto Said Boutahar, agente di Harroui.

“Non ho potuto complimentarmi con lui per il risultato contro il Napoli, ma per la sua prestazione e quella del Frosinone sì.

Perché Harroui ha deciso di trasferirsi al Frosinone? A gennaio scorso aveva 5 possibilità di trasferirsi in club di Serie A, ma il Sassuolo non ha autorizzato il trasferimento. Poi a giugno è stato contattato dal ds del Frosinone ed è stato convinto che fosse la scelta giusta. Considerando quanto visto nella prima giornata, penso che Harroui abbia scelto bene. La sensazione è che il Napoli sia tra le due o tre favorite per vincere lo scudetto, ma può giocarsela anche in Champions League. Harroui è contentissimo di aver segnato il primo gol del campionato. L’obiettivo è quello di riuscire a salvarsi col Frosinone essendone protagonista. Vuole fare molto bene a Frosinone per guadagnarsi uno step successivo nella sua carriera”.

Comments

comments