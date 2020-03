Harvard boccia le misure italiane per l’emergenza Coronavirus

La Harvard Business Review ha pubblicato una lunga analisi dove parla degli errori del governo italiano nel contrastare il Coronavirus.

Si parte dal fatto che ciò che è successo in Italia è un fallimento sistematico nell’assorbire ed agire per tempo ed in maniera efficace con le informazioni esistenti; l’analisi prosegue riportando che all’inizio la minaccia non era percepita come tale, come dimostrato dall’atteggiamento di alcuni ministri. HBR riporta l’esempio di Zingaretti.

Il primo insegnamento è quello, di rinoscere i propri pregiudizi di conferma. Il secondo riguarda i provvedimenti graduali che il governo ha attuato; provvedimenti che non hanno evitato il diffondersi del virus. L’approccio selettivo, tra l’altro, potrebbe aver aiutato la diffusione.

La rivista prosegue, parlando del fatto che anche la frammentazione del sistema sanitario può aver contribuito ad aggravare la situazione. Lo studio si chiude con due lezioni da imparare su come l’Italia ha gestito la crisi:

non perdere tempo visto il progredire del virus;

l’approccio efficace contro il Covid-19 richiederà una mobilitazione simile a quella della guerra.

Quindi, per vincere, è indispensabile adottare un approccio sistemico, capace di “ridimensionare rapidamente gli esperimenti di successo e identificare e chiudere quelli inefficaci“.

Fonte: huffington post.

Comments

comments