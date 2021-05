Hellas Verona – Il report dell’allenamento di oggi

Hellas Verona – Allenamento oggi per la squadra di Juric in vista della sfida di domenica contro il Napoli di Gattuso.

Il comunicato ufficiale del club:

“Dopo un giorno di riposo, successivo al pareggio casalingo contro il Bologna nel posticipo di lunedì sera, il Verona ha iniziato a preparare oggi, mercoledì 19 maggio, il match di domenica sera, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (ore 20.45), contro il Napoli, match valido per l’ultima giornata della Serie A TIM 2020/21.

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: recupero in palestra per chi é stato utilizzato contro il Bologna; attivazione, esercitazioni sul possesso-palla, esercitazione tecnica e mini-partite a campo ridotto per tutti gli altri.

Domani, giovedì 20 maggio, è in programma – in mattinata – una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.”

