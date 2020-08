Gonzalo Higuain blocca il mercato della Juventus in entrata dato che non intende rinunciare al ricco stipendio di 7,5 milioni.

A parlarne è il Corriere dello Sport, che riferisce di come l’attaccante argentino è messo sul mercato dal club bianconero. Higuain non vuole rinunciare al suo stipendio e questo blocca il mercato in entrata della Juventus; l’argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 e pesa ancora 18.3 milioni sui conti.

