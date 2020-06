Higuain è un caso, ma vuole esserci contro il Napoli

Gonzalo Higuain al centro dell’irona del web e delle polemiche dei tifosi della Juventus dopo le immagini in tribuna in Coppa Italia.

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Higuain sì o Higuain no? Il grande dubbio resta in vista della finale di Coppa Italia. Ci sono ancora quattro giorni per sciogliere la riserva e capire se il Pipita potrà tornare a disposizione di Sarri per la sfida che regalerà il primo trofeo del calcio italiano post Covid. La strada è stretta, anche perché con questo tipo di infortuni muscolari – il suo è al bicipite femorale della coscia destra – bisogna andarci cauti, ancor di più adesso che il fisico dei giocatori deve fare i conti con il lungo stop dovuto alla pandemia. Gonzalo però è al lavoro per esserci: anche ieri ha svolto una seduta personalizzata e spera di farcela in tempo per essere almeno tra i convocati per il match dell’Olimpico. Bisognerà attendere l’evoluzione giorno per giorno ma la rincorsa è già partita.

Intanto il bomber argentino ha vissuto la semifinale in tribuna, non convocato ma presente accanto ai compagni e non è passato inosservato all’obiettivo dei fotografi che lo hanno immortalato seduto sulla poltroncina dello Stadium intento a guardare lo smartphone. Il web non ha perdonato e per una volta non sono state cattiverie e insulti gratuiti, come in occasione del viaggio in Argentina durante il lockdown quando poi si è scoperto che c’erano seri motivi familiari che lo hanno portato a Buenos Aires, ma solo ironie. Il popolo dei social si è scatenato in fotomontaggi spiritosi. Gonzalo è ritratto mentre è intento a controllare il telefonino e allora le battute si sprecano”.

L’articolo completo sulle pagine del Corriere dello Sport.

