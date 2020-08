Gonzalo Higuain e il suo futuro alla Juventus sono in discussione. Ecco cosa ha rivelato Jorge, il padre, ai microfoni di Planeta 947.

“La Juve non lo vuole più? È un’invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto”.

Comments

comments