Calciomercato

Hojlund è arrivato a Villa Stuart

Pubblicato il

Hojlund futuro attaccante del Napoli è arrivato sabato sera a Roma

e stamane alle 9.00 puntuale si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top