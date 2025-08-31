Hojlund è arrivato a Villa Stuart

Hojlund futuro attaccante del Napoli è arrivato sabato sera a Roma
e stamane alle 9.00 puntuale si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche
Alex Meret commenta la vittoria: “Prova di grande maturità, siamo stati premiati”
Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari in conferenza: “Vedo grande applicazione e fame non solo di chi già c’era ma pure da parte dei nuovi”
Hojlund è arrivato in Italia
Live – Napoli-Cagliari: vittoria in extremis per gli azzurri !!! Al 95′ passa il Napoli con ANGUISSA (1-0; 95′ Anguissa)
Terminano gli anticipi del sabato
Tommy Starace e il suo caffè al Maradona per le partite casalinghe
Serie A: i risultati del pomeriggio
Napoli: Primo sold out stagionale
Il Napoli annuncia l’indisponibilità di Neres
Napoli-Cagliari al Maradona: le formazioni