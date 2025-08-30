Calciomercato

Hojlund è arrivato in Italia



Hojlund è atterrato a Roma 

Domani mattina sosterrà le visite mediche

