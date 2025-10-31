Hojlund è tornato in campo e suo padre racconta la sua passione per il calcio e Napoli.

Il padre di Hojlund ha rilasciato un’intervista al Mattino di cui vi proponiamo qualche passaggio:

È vero, io sono stato un calciatore ma innanzitutto ho provato a trasmettere a Rasmus l’importanza del lavoro. Gli ho sempre detto che lavorare sodo è fondamentale per realizzare il suo sogno. Ricordo perfettamente la prima volta che mi ha parlato della sua volontà di diventare calciatore. Lo ricordo come se fosse successo ieri.

Ero seduto con lui e parlavo di calcio nella sua stanza e guardava un postercon CristianoRonaldo. A quel punto si gira verso di me e mi dice “Voglio essere bravo come Cristiano!”. Non mi restava che dirgli quanto avrebbe dovuto iniziare ad allenarsi duramente e noi con lui. Perché siamo sempre stati tutti al suo fianco e lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento.”

Rasmus e Napoli?

“Mio figlio è pazzo della città, della squadra e dei tifosi”.

Comments

comments