Hojlund, Juanlu e Brescianini…

Ore calde per Rasmus Hojlund, prima scelta del Napoli per sostituire Lukaku. Le ultime arrivano dall’esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato

“Iniziata la lunga call tra Napoli, Manchester United e l’entourage del danese Hojlund per provare a chiudere il trasferimento al Napoli. La dirigenza ha ribadito agli agenti e intermediari del giocatore che è disponibile ad un accordo diverso dal semplice prestito con diritto di riscatto. In queste ore si discute quindi sul tipo di obbligo. Hojlund lo vorrebbe senza vincoli.

Il Napoli era partito con l’idea di un obbligo condizionato (legato alla qualificazione in Champions League) ma non si esclude l’obbligo senza condizioni. Con il giocatore va poi definito l’accordo sullo stipendio. Non sarà di 6 milioni. Il Napoli è disposto ad arrivare a 5mln netti con possibili bonus legati al rendimento individuale dell’ex atalantino. Cinque anni garantiti dal club azzurro che, solo dopo aver chiuso questa trattativa, deciderà il destino di Juanlu e Zanoli. Per il centrocampista si fa sempre più vivo il pressing su Brescianini. Gli agenti avrebbero già accordo verbale con la dirigenza partenopea. Ora spetta ai nerazzurri trattare con il Napoli. Percassi pronto a investire su Musah prima di liberare Brescianini”.

