Hojlund rende omaggio al Napoli

Rasmus Hojlund è stato player of the match in Napoli-Sporting, determinata con una fantastica doppietta.

Questo il suo commento ai microfoni della UEFA:

“Giocare in Champions League è stata la notte che uno sogna.

Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di giocare qui, e quello della Champions League perché amo segnare in Europa.

Non mi piace parlare della mia prestazione, ma della squadra. De Bruyne? Giocare con un talento eccezionale come Kevin De Bruyne è speciale, io devo solo attaccare lo spazio e lui mi darà il pallone

