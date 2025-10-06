Hojlund:”Conte è quello di cui ho bisogno”,

HOJLUND IN ESCLUSIVA A RADIO CRC POST NAPOLI-GENOA: «De Bruyne è uno dei migliori con cui giocare. Sono felice qui a Napoli, mi trovo bene in questo gruppo. Conte? Penso sia esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera»

Il calciatore del Napoli, Rasmus Hojlund, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, al termine di Napoli-Genoa.

Di seguito le sue parole:

«Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui.

De Bruyne? È un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. Io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento.

Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo: complimenti a loro. Ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite, quindi sono molto contento per i tre punti di oggi.

Sono molto felice di essere qui. Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi ed aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto

