Hojlund:”Contento per una vittoria sofferta e meritata”.

Rasmus Hojlund decide Napoli-Genoa 
questo il suo commento post partita riportato dal club

“Sono molto contento di questa vittoria, sofferta ma meritata. Io cerco di fare il mio dovere e seguo le indicazioni di Conte

Il mister mi spinge continuamente a migliorare. E’ stato un gol importante, poi sono uscito perchè ero stanco. Tutta la squadra ha disputato una prova di carattere

