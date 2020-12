A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento del fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, che ha ricordato il fratello scomparso poco meno di un mese fa.

Di seguito il suo breve intervento:

“Si deve ricordare com’era Diego: allegro, pazzo. Non morirà mai. Ciro lo ha vissuto molto, come me, fuori dal campo ed era una persona onesta. Era un amico vero. Molta gente che sta parlando ora non lo conoscevano.“

