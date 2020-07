Hysaj a DAZN: “Felice per il mio primo gol, col Barcellona dobbiamo stare più attenti ai particolari”

Il calciatore del Napoli Elseid Hysaj ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata al San Paolo contro il Sassuolo.

”Sono contento per il mio primo gol con il Napoli e con la maglia azzurra è ancora più bello. Lo dedico alla mia famiglia.



Sono stati quattro gol presi anche per errori nostri ma c’è il Var e quindi non sono validi. Il Sassuolo gioca la palla come il Barcellona ma ovviamente il livello dei giocatori sarà più elevato e noi dobbiamo stare ancora più attenti a questi particolari che abbiamo mostrato oggi. Queste partite e questa squadra me li godrò fino alla fine. A fine stagione parlerò con la società adesso bisogna pensare partita per partita.”

