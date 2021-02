Hysaj alla Rai: “Lo 0-0 è un buon risultato ma potevamo fare di più”

Il calciatore del Napoli, Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

“Non è stato difficile abituarmi al 3-5-2 e abbiamo visto che ci ha dato dei frutti in fase difensiva. Il mister ha parlato delle piccole cose che potevamo migliorare e che dovevamo essere più determinati.

Siamo un grande gruppo e cerchiamo di dare sempre il massimo. E’ stata una partita difficile e uno 0-0 è un buon risultato in fin dei conti. Dobbiamo stare tranquilli.

Futuro? Devo rispettare il mio contratto e dare il massimo per questa squadra. Quando arriverà il momento di parlare il mio futuro lo farò ma al momento non riesco a non pensare di dare il massimo per questa maglia.

Potevamo fare meglio ma abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. Era importante non prendere gol in casa e vedremo cosa accadrà a Bergamo. Nel calcio anche uno 0-0, non bisogna piangere ma andare a casa contenti con la consapevolezza che potevamo fare di più.

Il modulo è stata una scelta del mister e noi lo abbiamo applicato nel miglior modo possibile, poi vedremo cosa penserà per Bergamo. Andremo lì con più determinazione.”

Comments

comments