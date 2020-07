Hysaj: “Con Gattuso sento più fiducia, dopo cinque anni mi sento a casa”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della partita contro il Milan al San Paolo.

“Stiamo attraversando un bel periodo, stiamo bene. Stiamo avendo un buon ritmo e speriamo di tenerlo fino alla fine.

Gattuso? Sicuramente vive questa partita più di noi, ma ce l’ha trasmesso, si vede che ci tiene. E’ una partita importante per tutte e due le squadre.

Ora sento più fiducia verso di me, con mister Gattuso, è normale che così do anche io di più per questa società. Questa la sento come casa mia, sto qui da cinque anni e la mia famiglia sta bene. Ma non si sa mai cosa può succedere”.

Comments

comments