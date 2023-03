Hysaj: “Contro il Napoli serve coraggio e consapevolezza, possiamo metterli in difficoltà nel loro stadio”

Il difensore della Lazio Elseid Hysaj, sui canali ufficiali del club biancazzurro, ha parlato della sfida di domani contro il Napoli che affronta da ex al Maradona.

“Per affrontare il Napoli domani ci vuole coraggio e consapevolezza perché si sa che sono una squadra forte, stanno facendo vedere tante cose.

In stadi del genere, dove io ho giocato, serve dell’altro oltre la tattica. Ci vuole tanto coraggio e tanta fiducia in noi stessi, nelle qualità che abbiamo e che li possiamo mettere in difficoltà anche nello stadio loro.

E’ da tanti anni che a Napoli stanno cambiando la mentalità, hanno cambiato molte cose. Ricordo che quando c’ero io siamo arrivati vicini allo scudetto ma non ce l’abbiamo fatta. Penso che tutti questi anni sono serviti per arrivare al punto dove sono ora con tanti punti sulle altre squadre.

Penso che noi già da quest’anno stiamo facendo una cosa diversa dall’anno scorso. Facciamo più gioco, più tattica, più cose belle da vedere in campo e speriamo di arrivare anche noi al punto dove è arrivato il Napoli.

A Napoli per me sono stati anni bellissimi. E’ una grande piazza per tutti i giocatori e spero che quest’anno possano gioire e festeggiare come hanno voluto sempre”.

Comments

comments