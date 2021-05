Hysaj, l’agente: “Elseid alla Fiorentina? Non confermo le voci. Napoli da Scudetto con due innesti e Gattuso in panchina”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per parlare del suo assistito.

“Non confermo le voci che vogliono Gattuso e Hysaj alla Fiorentina nel prossimo campionato. Mi auguro che Rino resti al Napoli, se la squadra andrà in Champions League gran parte del merito sarà suo. Un anno e mezzo fa ha preso gli azzurri in zona retrocessione e li ha portati a vincere la Coppa Italia e a un passo dalla qualificazione in Champions. A mio parere, se restasse Gattuso, con un paio di rinforzi adeguati il Napoli potrebbe tranquillamente lottare per conquistare lo scudetto. Se andasse via, bisognerebbe ripartire ancora una volta da zero, sprecando l’ottimo lavoro svolto da dicembre 2019. Fossi nella dirigenza juventina, penserei seriamente di prendere Gattuso come nuovo allenatore, perché ha dimostrato sia al Milan sia al Napoli di lavorare al meglio in situazioni di estrema difficoltà. Osimhen e Politano sono stati grandi acquisti, ma non tutti hanno riconosciuto la bontà di queste operazioni di mercato”.

