Hysaj, l’agente: “Ha la stima di Gattuso, trattiamo rinnovo per venderlo bene”

Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. So che Gattuso lo stima tantissimo, nelle loro riunioni ha spesso detto che trovare un giocatore di 25 anni con la sua esperienza e forte quanto lui non è semplice e perderlo a 0 sarebbe stupido. I presupposti sono quelli di venderlo per bene. A Napoli sono in sofferenza perché il progetto era quello di prendere Di Lorenzo per far andare via Hysaj”.

