Hysaj, negativo l’incontro per il rinnovo: i dettagli della trattativa

Elseid Hysaj ed il suo rinnovo di contratto oggetto dell’incontro di ieri sera tra Mario Giuffredi, agente dell’albanese, ed il Napoli.

Fumata nera nell’incontro di ieri sera tra l’agente Mario Giuffredi e il Napoli per il rinnovo di Elseid Hysaj. Secondo quanto riporta il giornalista Rai Ciro Venerato il procuratore chiedeva un contratto di 3mln per i prossimi 5 anni, l’offerta di De Laurentiis è stata di 2,5 però dal prossimo anno, infatti nell’anno in corso l’ingaggio doveva rimanere uguale al vecchio. Il giocatore vuole rimanere, Giuffredi allora ha rilanciato a 2,6 se il Napoli resterà in Europa League e 2,8 se sarà in Champions. No di De Laurentiis e da lì si è interrotta la trattativa, ma le parti potrebbero riparlarne più avanti.

