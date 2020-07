Hysaj, prova super per lui ieri sera. Promozione a pieni voti nelle pagelle

Elseid Hysaj è stato uno dei migliori, se non il migliore, in campo ieri sera del Napoli con una grande prestazione condita dal suo primo gol in azzurro.

Una prestazione promossa a pieni voti dai quotidiani, quella del terzino albanese. Per la Gazzetta dello Sport il terzino è da 7 e sottolinea come ieri sera, in campo, era molto ispirato sfiorando anche il secondo gol; per il Corriere dello Sport è da 7,5: “vola su tutta la fascia e serve anche l’assist a Politano“.

Anche per il nostro Mauro Guerrera il terzino albanese è da 7,5, con il seguente commento:

“HYSAJ: 7,5 – Segna il suo primo gol con la maglia del Napoli (e che gol) a coramento di una prestazione positiva fatta anche di tanti assist non sfruttati dai compagni, forse la migliore partita da quando è in azzurro.”

