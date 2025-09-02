I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali
Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) – Qualificazioni Mondiali
De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) – Capo Verde-Camerun (9 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) – Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) – Qualificazioni Mondiali
Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) – Qualificazioni Europei Under 21
